POL-PDKL: Unerlaubte Spritztour

Jettenbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangen bislang unbekannte Täter in das Fahrzeuginnere zweier PKW. Aus einem Fahrzeug wurden ein iPhone 4, mehrere iPhone Ladekabel und eine Sonnenbrille entwendet. In dem anderen Fahrzeug konnten die Täter einen Fahrzeugschlüssel vorfinden. Dieser wurde dann auch gleich von den Gesetzesbrechern verwendet. Nach Zeugenhinweis konnte das Kraftfahrzeug wenige Meter vom Tatort entfernt im Bereich eines Feldweges unverschlossen mit Schlüssel im Zündschloss festgestellt werden. Die Fahrzeugschlüssel und das entwendete Fahrzeug wurden an den sichtlich erleichterten Fahrzeughalter ausgehändigt. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 911-0 in Verbindung zu setzen.

