Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parfüm aus dem Auto gestohlen

Pirmasens (ots)

In dem Zeitraum vom 23.12.2025, 21:00 Uhr, bis 24.12.2025, 00:30 Uhr, verschaffte man sich in der Simter Straße in Pirmasens Zugriff zu einem vermutlich unverschlossenen, schwarzen C-Klasse Mercedes mit KN-Kennzeichen. Aus diesem wurde unter anderem ein Parfüm gestohlen. Dem Besitzer aus dem Landkreis Südwestpfalz entstand insgesamt ein Schaden von ca. 200EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

