Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof und später im KH PS

Polizei Pirmasens (ots)

Am 06.12.2024, gegen 21:10 Uhr, wurde durch eine Zugbegleitung eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Bahnhof gemeldet. In der Bahnhofstraße konnte der 24-jährige Geschädigte in Begleitung zweier Freunde angetroffen werden. Nach Angaben der drei Männer hätte es nach dem Aussteigen aus dem Zug mit einer weiteren Person Streit gegeben. Der Täter soll mit einer Glasflasche auf den Geschädigten eingeschlagen haben, bis die Flasche zerbrochen wäre. Danach hätte sich die Person in Richtung Gasstraße entfernt. Die Suche nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Knapp zwei Stunden später, kurz nach 23 Uhr, wurde aus dem Wartebereich des Krankenhauses Pirmasens eine Schlägerei gemeldet. Die drei Freunde hatten im Krankenhaus den Täter aus dem zurückliegenden Flaschenangriff wiedererkannt. Es kam daraufhin zu einem Schlagabtausch zwischen den beiden Parteien. Der 43-jährige Täter hatte bei seiner Überprüfung eine Atemalkoholkonzentration von 1,71 Promille; die drei Freunde standen ebenfalls unter teils starkem Alkoholeinfluss (0,91, 1,67 und 2,18 Promille). |pips

