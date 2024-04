Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwig-Hautt-Straße, Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.04.2024, 20:00 Uhr bis 20.04.2024, 00:00 Uhr SV: Ein Verkehrsteilnehmer stellte seinen weißen 3-er BMW im o. g. Zeitraum vor seinem Anwesen in der Maler-Müller-Straße in Fahrtrichtung der Ludwig-Hautt-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rückwärtsfahren aus der Ludwig-Hautt-Straße kommend in Fahrtrichtung der Hienstraße die hintere linke Fahrzeugseite des o. g. BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht. |pizw

