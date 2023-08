POL-PDPS: Drogenbeeinflusster Fahrzeugführer

Zweibrücken (ots) - Am 26.08.2023 kam es um 03:40 Uhr zum Einbruch in das Optikergeschäft Peterschütz in der Hauptstraße. Bisher unbekannte Täter schlugen eine Glasscheibe des Geschäfts ein und entwendeten vier Sonnenbrillen. Ein ausgelöster akustischer Alarm verhinderte vermutlich eine weitere Tatausführung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro, das Stehlgut beläuft sich auf ca. 900 Euro. |PIZW ...

