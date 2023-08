Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Am 26.08.2023, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 15:05 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Hügelstraße in Pirmasens. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die am Anwesen rückwärtig gelegene Terrassentür unbefugt Zutritt zu dem Gebäude. Hier begaben sie sich in das Obergeschoss, wo sie das Schlafzimmer der Geschädigten durchwühlten. Es wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

