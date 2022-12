POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Fischbach bei Dahn (ots) - Am Mittwoch, 07.12.2022, 19.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen unbeschädigten, grauen PKW Skoda Octavia in der Friedhofstraße in Fischbach bei Dahn. Als er um 20.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der linken Fahrzeugseite Lack- und Blechschäden fest. Der linke Außenspiegel war abgerissen. Die Schadenshöhe dürfte ca. 6000.- Euro betragen. Vermutlich streifte ein ...

