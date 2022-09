Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Widerstand und Drogenfund nach Meldung über Randalierer

Polizei Pirmasens (ots)

Am 24.09.2022, gegen 23:30 Uhr, wurde hiesige Dienststelle von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in der Herzogstraße in Pirmasens informiert, dass sich im Anwesen eine Person unberechtigt aufhalten und randalieren würde. Der Sachverhalt bestätigte sich vor Ort nicht. Der 54-jährige Mann wohnte zwar nicht in dem Anwesen, war jedoch bei einem anderen Bewohner des Anwesens zu Besuch. Bei der Überprüfung der Person konnten jedoch Betäubungsmittel bei ihr aufgefunden werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass gegen die Person ein noch offener Haftbefehl vorlag. Bei der Vollstreckung des Haftbefehls kam es durch den 54-jährigen zu Widerstandshandlungen. Ein Beamter wurde dabei leicht an der Hand verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig. Der 54-jährige Mann wurde auf die Dienststelle gebracht, wo er sich nach kurzer Zeit wieder beruhigte. Er entschloss sich dann auch, nicht in die Justizvollzugsanstalt zu gehen, sondern die Strafe aus dem Haftbefehl zu bezahlen. Er wurde nach Bezahlung wieder auf freien Fuß gesetzt. |pips

