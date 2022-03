Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hyundai in der Arnulfstraße mit blauem Lack besprüht

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 18:00 und 21:15 Uhr, besprühte ein unbekannter Täter einen in Höhe Arnulfstraße 1 geparkten, weißen Hyundai i20 mit Lack. Über die gesamte Beifahrerseite wurde ein blauer Strich gezogen. Die Höhe des Schadens beträgt circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

