Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Samstag ereignete sich zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr in der Fasaneriestraße in Höhe der Einmündung zur Straße "In der Arnoldsruhe" eine Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr vermutlich mit einem Fahrzeug und einem Anhänger die Fasaneriestraße in Richtung Flugplatzstraße. In Höhe der Einmündung kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer, an welcher ein Fremdschaden von ca. 500 EUR entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise. |pizw

