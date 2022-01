Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter gelangten am Morgen des 29.01.2022 in der Zeit zwischen 01:30 Uhr- 09:30 Uhr über die Hintertür in ein Restaurant in der Schloßstraße, Pirmasens. Dabei wurde Bargeld in unbekannter Höhe aus dem Kassenbereich entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

