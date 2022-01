Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, 28.01.2022, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein in der Pirmasenser Rudolf-Meißner-Straße ordnungsgemäß zum Parken abgestellter VW Golf vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen Stoßstange sowie am Kotflügel und der Fahrertür beschädigt. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 9 in Fahrtrichtung Berliner Ring abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder Email unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. (PIPS)

