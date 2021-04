Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

Höhfröschen (ots)

Am späten Samstagabend wurde ein Anwohner aus Höhfröschen auf eine Party mit Lagerfeuer am Jugendplatz auf dem Brückenberg aufmerksam. Als er nachschaute, stellte er dort eine größere Gruppe Jugendlicher fest. Es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei welcher er verletzt wurde. Die Täter sind im Anschluss in Richtung der Brückenbergerstraße, welche nach Thaleischweiler-Fröschen führt, geflüchtet. Zeugen, die zur Tat sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Waldfischbach in Verbindung zu setzten. |piwfb

