Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überwachung Durchfahrtverbot

Hinterweidenthal (ots)

Aufgrund von Anwohnerbeschwerden wurde am Mittwochmorgen zwischen 06.30 und 07.30 Uhr das Durchfahrtverbot in der Wartbachstraße überwacht. In diesem Zeitraum befuhren sechs Fahrzeugführer die Straße ohne die erforderliche Berechtigung und wurden gebührenpflichtig verwarnt. |pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell