POL-PDPS: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Fahrerin

Gestern, gegen 14:00 Uhr, befuhr eine 51jährige Suzuki-Fahrerin, mit Wohnsitz in Frankreich, die K81. Kurz hinter Riedelberg kam sie in Fahrtrichtung Pirmasens in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich, schleuderte gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand. Die eingeklemmte Fahrerin war bei Bewusstsein und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde sie schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Notarzt war ebenfalls vor Ort. Der Rettungshubschrauber war alarmiert und die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen im Einsatz. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 5500 Euro. pips

