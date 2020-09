Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Bergstraße

Lemberg (ots)

Am Montag, um 15:20 Uhr, befuhr eine 72jährige Frau mit ihrem Wohnmobil die Bergstraße aus Richtung der Burg kommend in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 27 hat in einer unübersichtlichen Rechtskurve ein entgegenkommender Pkw nicht die rechte Seite der Fahrbahn eingehalten, so dass die Wohnmobilfahrerin nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch touchierte das Wohnmobil mit der rechten Dachkante die Ecke des Daches des dortigen Wohnhauses. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um eine silberne Mercedes-Limousine gehandelt haben, die von einer 60 bis 70 Jahre alten blonden Frau mit Brille gesteuert wurde. Sie setzte die Fahrt in Richtung Burg fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Gesamtschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

