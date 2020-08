Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrlässige Sachbeschädigung an PKW

Zweibrücken (ots)

Am 16.8.2020, gegen 16.44 Uhr, kam es zu Streitigkeiten zwischen einem Paar in der Alten Ixheimer Straße. Der Mann ärgerte sich über die Essenszubereitung und warf die Suppenschüssel kurzerhand aus dem Fenster. Hierbei fiel diese dann auf einen geparkten PKW der Marke Citroen und beschädigte diesen. Der Verursacher musste in der Folge dann die Scherben entfernen und ist für den Sachschaden ersatzpflichtig. Schadenshöhe steht noch nicht fest. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell