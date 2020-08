Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Pirmasens (ots)

Eine 29jährige Fahrerin eines Hyundai I40 stand gestern, gegen 11:15 Uhr, an zweiter Position an der Ampel Schäferstraße/Ecke Kaffeegasse und wartete darauf, dass der Wagen vor ihr, nach Wechsel auf "grün", losfährt. In diesem Moment fuhr eine 84jährige Fahrerin eines 3er BMW von hinten auf den Hyundai auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die BMW-Fahrerin wurde vorsorglich in das Krankenhaus verbracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. pips

