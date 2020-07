Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Pirmasens (ots)

Am 29.07.2020 kam es in den Abendstunden im Stadtgebiet von Pirmasens vermehrt zu Anrufen so genannter falscher Polizeibeamter, die von den angerufenen Personen am Telefon unter Nennung eines Vorwands Auskünfte über deren Vermögensverhältnisse erlangen wollten. Glücklicherweise erkannten dies alle Angerufenen und beendeten die Gespräche, bevor Informationen weitergegeben wurden. Zu einem Schaden kam es in keinem Fall. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals am Telefon nach Vermögensverhältnissen oder Ähnlichem fragt. Solche Anrufe sollen umgehend beendet und gegebenenfalls die (echte) Polizei verständigt werden. I pips

