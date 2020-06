Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Senioren bestohlen

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 11:00 und 11:30 Uhr, befand sich eine 82jährige Frau mit ihrem Rollator in einem Einkaufsmarkt in der Schloßstraße. Aus einer Tasche im Korb des Rollators wurde ihr unbemerkt ihr hellbeigefarbener Damengeldbeutel mit 100 Euro Bargeld, verschiedenen Karten und einem Herzschrittmacherausweis entwendet. Gestern, gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 85jähriger Mann im Bereich der Schloßtreppen/Hauptstraße. Plötzlich kam ein circa 25 Jahre alter, circa 1,70 bis 1,75m großer Mann mit südländischem Erscheinungsbild und dunklen Haaren auf ihn zu. Er tat so, als ob der den älteren Mann kennen würde und begrüßte ihn überschwänglich. Dabei umarmte er ihn sehr eng und hakte sich sogar mit einem Bein ein. Anschließend entfernte er sich vom Ort des Geschehens. Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte, dass sich sein Geldbeutel nicht mehr in der vorderen Hosentasche befand. 240 Euro in bar und der Führerschein befanden sich im entwendeten Geldbeutel. Zeugen, die im Zusammenhang mit den dreisten Diebstählen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell