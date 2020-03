Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 05.03.2020 zwischen 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurden aus der Alexanderkirche in der Kaiserstraße zwei Kisten, in denen sich die Kollekte befand, aus der Wand gerissen und entwendet. Es liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Der entwendete Geldbetrag, sowie der Sachschaden sind bislang unbekannt. | pizw

