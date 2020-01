Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht nach Beschädigung eines Garagentores

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 13:00 Uhr, bis Donnerstag, 11:30 Uhr, wurde in einem Garagentrakt in einem Innenhof der Neufferstraße ein Garagenschwingtor beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen Pkw, der entweder an der Front- oder an der Heckstoßstange erhebliche Beschädigungen aufweisen dürfte. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

