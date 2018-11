POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots) - Am 28.11.2018 zwischen 10.15 Uhr und 12.10 Uhr wurde ein schwarz-metallic-farbener VW-Golf-Variant auf dem Parkplatz am Fashion Outlet von einem unbekannten Täter an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Der Pkw war zur Tatzeit in der ersten Parkreihe gegenüber dem Haupteingang zum Fashion Outlet geparkt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

