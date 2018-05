POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrskontrolle Durchfahrtsverbot

Zweibrücken (ots) - Am 02.05.2018 wurden im Bereich des Kreisels Lanzstraße/Gottlieb-Daimler-Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Am und um den Kreisel wird derzeit an der Fertigstellung des Kreisels gearbeitet. Hintergrund der Kontrolle waren Beschwerden der Bauarbeiter im Bereich der dortigen Baustelle. Immer wieder fuhren PKW's und LKW's trotz eindeutiger Beschilderung und Fahrbahnsperrung in den Kreisel ein und behinderten die Bauarbeiten. Es mussten zahlreiche gebührenpflichtige Verwarnungen (PKW) und Ordnungswidrigkeitenanzeigen (LKW) wegen Missachtung des Durchfahrtverbots erteilt/erstattet werden.

