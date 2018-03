POL-PDPS: Polizei klärt 24 Einbrüche - 5 Tatverdächtige festgenommen

Pirmasens (ots) - Mehrere Monate dauerten die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens wegen diverser Einbrüche in Gaststätten und anderen Lokalen sowie Wohnungseinbrüchen in Pirmasens/Rodalben und dem angrenzenden Saar-Pfalz-Kreis. Am Dienstag wurden nun mehrere Wohnungen in Pirmasens, Homburg und Bexbach durchsucht und 5 Tatverdächtige festgenommen. Zuvor hatte das Amtsgericht Zweibrücken auf Anregung der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse so auch Haftbefehle gegen mehrere Tatverdächtigen erlassen. In einer gemeinsamen Aktion der rheinland-pfälzischen und saarländischen Polizei kam es nun zum Vollzug der Beschlüsse. In anschließenden Vernehmungen legten mehrere Tatverdächtige Geständnisse ab. Gegen vier Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wurde Untersuchungshaft angeordnet. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell