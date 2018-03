POL-PDPS: Drei Mülleimer brennen

Pirmasens (ots) - Drei Mülleiner brannten in der Nacht zum 1.3.2018 bei einem Wohnanwesen in der Beckenhofer Straße. Durch einen Zeitungsausträger wurden die Flammen zunächst um 4:50 Uhr bemerkt. Der Austräger verständige auch die Bewohner und Feuerwehr. Als die Feuerwehr eintraf hatten die Hausbewohner bereits mit Wasser den Brand gelöscht. Vermutlich entstand der Brand durch am Vortag in eine der Mülltonnen eingefüllte Kaminasche. Gebäudeschaden entstand nicht.

