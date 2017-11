POL-PDPS: Hermersberg, Geiselberg, erneuter Versuch eines "Enkeltricks"

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Am gestrigen Donnerstag ist es sowohl in Hermersberg als auch in Geiselberg erneut zum Versuch eines Enkeltricks gekommen. Die Masche ist immer dieselbe. Es meldet sich ein Anrufer der sich entweder als entfernter Verwandter oder Bekannter eines nahen Angehörigen (zumeist der Enkel/die Enkelin) ausgibt. Dieser erzählt dann, dass der nahe Verwandte in eine unverschuldete Notsituation geraten ist und nun dringend Geld benötigt. Die angerufenen, hierbei handelt es sich meistens um ältere Mitbürger, sollen dann am Telefon weich gekocht werden, das Geld bar zu holen und einem Boten zu übergeben. Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen sie auf. Lassen Sie sich nicht auf Gespräche ein, die Täter agieren zum Teil sehr geschickt und sind bei ihrer Wortwahl sehr sicher. Wenn Sie den Anrufer nicht persönlich kennen, können sie sicher sein, dass es ihrem nahen Verwandten gut geht.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell