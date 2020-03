Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Holthausen. Landung Rettungshubschrauber.

Plettenberg (ots)

Aufgrund eines häuslichen Notfalles wurde am heutigen Samstag gegen 16.40 Uhr ein Rettungshubschrauber angefordert. Christoph 25 aus Siegen landete wenig später im Lehmweg in Holthausen, nahm dort den zwischenzeitlich notärztlich versorgten Patienten auf und flog diesen in eine Klinik nach Dortmund. Die Kräfte der Feuer- und Rettungswache sicherten Start und Landung des Hubschraubers ab.

