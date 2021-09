Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Verkehrsunfall mit Bus

Stolberg (ots)

Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag ein Busfahrer bei einem Unfall auf der Stockemer Straße in Breinig. Der Bus war aus Richtung Venwegen kommend ohne Fahrgäste unterwegs. In einer Linkskurve am Ortseingang ist er von der Straße abgekommen und dort gegen eine Mauer geprallt, bevor er anschließend auf der anderen Straßenseite an einer weiteren Mauer zum Stehen kam.

Da aufgrund der Notrufmeldung davon ausgegangen wurde, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei, wurden der Rüstzug der Feuerwache, der 3. Löschzug (Löschgruppen Breinig, Dorff und Venwegen), die Löschgruppe Mausbach, der Führungsdienst sowie Rettungswagen und Notarzt um 17.11 Uhr alarmiert.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Stockemer Straße für den Verkehr komplett gesperrt.

