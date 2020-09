Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Spaziergänger stürzt Abhang hinunter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stolberg (ots)

Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr ein Spaziergänger in Schevenhütte. Auf einem steil abschüssigen Wanderweg im Bereich Helenasruh stütze er sich an einem Geländer ab und stürzte mit diesem rund sieben Meter in die Tiefe.

Er konnte selber noch den Notruf absetzen und Hilfe anfordern. Neben den Einsatzkräften der Feuerwache waren die Löschgruppe Gressenich, ein Rettungswagen und ein Notarzt an der Rettung beteiligt.

Die ersten Einsatzkräfte fanden den verletzten Mann in einem steilen Abhang an einem Baum liegend vor. Ein weiteres Abrutschen wurde durch den Baum verhindert. Nachdem der Verletzte gegen ein weiteres Abstürzen gesichert und medizinisch erstversorgt war, begann die aufwendige Rettung.

Mit Seilen gesichert wurde der Patient im Abhang in eine Schleifkorbtrage gelegt und den Berg bis zum Wanderweg hinauf gezogen. Anschließend wurde er rund 50 Meter den Wanderweg hinunter getragen und im Rettungswagen weiter behandelt.

Aufgrund der schwere der Verletzung wurde der Spaziergänger unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Amt 37 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Stabsstelle 37.P - Presse





Konrads

(Brandoberinspektor)



An der Kesselschmiede 10

52223 Stolberg (Rhld.)



Telefon: 02402 / 12751-37 70

Mobil: 0175 966 0 119

Fax: 02402 / 12751-109



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-stolberg.de

www.feuerwehr-stolberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell