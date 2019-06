Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Blitzeinschlag in Dachstuhl

Stolberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr schrillten die Alarmglocken in der Feuer- und Rettungswache Stolberg. Aus der Friedrich-Ebert-Straße wurde eine Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl gemeldet. Gemeinsam mit den Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte rückte der Löschzug der Feuerwache mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften aus. Beim Eintreffen des Löschzuges bestätigte sich das Meldebild. Im Bereich des Dachfirstes war eine leichte Rauchentwicklung erkennbar. Vermutlich hatte in der Nacht ein Blitz in den Dachstuhl eingeschlagen. Sofort wurde ein Trupp über die Drehleiter eingesetzt. Der Dachfirst wurde zum Teil mit einem Einreißhaken freigelegt und die Löscharbeiten vorgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Dachstuhl mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

