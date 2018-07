FW-Stolberg: Schwarze Rauchsäule über Vicht

4 weitere Medieninhalte

Brand eines mit Reifen voll beladenem Anhänger Bild-Infos Download

Stolberg (ots) - Eine dicke schwarze Rauchsäule stand am Dienstagnachmittag über Vicht und ließ auf nichts Gutes schließen. In der Einsatzzentrale der Feuer- und Rettungswache der Kupferstadt Stolberg gingen zahlreiche Notrufe aus dem gesamten Stadtgebiet ein, die über die kilometerweit sichtbare große Rauchentwicklung berichteten. Gemeldet wurde ein auf der Straße "Am Dörenberg" abgestellter brennender Anhänger, der mit Reifen beladen sei. Das Feuer habe sich auch bereits auf Bäume und Unterholz ausgebreitet. Entsprechend des Einsatzstichwortes wurden der Löschzug der Feuerwache, der 4. Löschzug mit den Löschgruppen Mausbach, Vicht und Zweifall sowie die Löschgruppen Breinig und Dorff alarmiert. Als die ersten Kräfte am Fuße des Dörenberges eintrafen, fanden sie einen im Grünstreifen stehenden Anhänger voll beladen mit Reifen in Vollbrand vor. Das Feuer hatte sich bereits auf die zahlreich neben dem Anhänger abgelegten Reifen, Bäume und Unterholz ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung der Umgebung wurde ein C-Rohr eingesetzt und für die Reifen ein Schaumangriff unter Atemschutz vorgetragen. Dank des massiven Löschangriffes waren die Flammen bereits nach rund 15 Minuten unter Kontrolle. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten musste der Anhänger komplett entladen werden. Aufgrund des Einsatzes von Schaummittel wurde die Untere Wasserbehörde der StädteRegion informiert. Ein Vertreter der Behörde machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Trotz der unmittelbaren Nähe zum Vichtbach konnte verhindert werden, dass das Löschmittel in den Bach floss. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Von dort aus führten die Löschgruppen Mausbach und Breinig noch eine Brandnachschau im Mausbacher Wald (siehe Bericht vom gestrigen Waldbrand) durch. Zwei brennende Dixi-Toiletten beschäftige die hauptamtliche Wache bereits am frühen Dienstagmorgen gegen 4.10 Uhr in der Straße "In der Dell" und am Abend gegen 20.20 Uhr in der Atzenach.

