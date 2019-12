Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Nächtlicher Wohnungsbrand in Gelsenkirchen Scholven fordert drei Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, gegen 00.30 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand auf der Buerelterstraße in Gelsenkirchen Scholven. In der Küche im Erdgeschoss einer Wohnung des zweieinhalbgeschossigen Hauses war aus bisher unbekannter Ursache das Feuer entstanden. Die Hausbewohner konnten sich alle, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, ins Freie retten. zwei Erwachsene und ein Kind zogen sich dabei eine leichte Rauchvergiftung zu. Sie wurden vom anwesenden Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen erstversorgt und zur weiteren Behandlung in örtliche Krankenhäuser transportiert. Der eigentliche Brand war schnell mit zwei C-Rohren, vorgenommen unter Atemschutzgeräten, gelöscht. Der Schaden wird derzeit auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat mit der Ermittlung der Brandursache begonnen. Insgesamt waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen Hassel und Buer im Einsatz.

