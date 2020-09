Zollfahndungsamt Frankfurt a.M.

ZOLL-F: Rauschgifthandel in großem Stil - Zollfahndung Frankfurt stellt 105 Kilogramm Amfetamin sicher; Amfetamin-Küche ausgehoben

Frankfurt am Main, Rosbach v. d. Höhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vom 09.09.2020

Mit Spezialeinheiten des Zollkriminalamts, der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ), und des hessischen Landeskriminalamts nahmen Ermittler des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main drei Personen wegen des Verdachts des Handels mit rund 100 Kilogramm Amfetaminpaste vorläufig fest. Die Zollfahnder vollstreckten infolge am 08.09.2020 Durchsuchungsbeschlüsse in sieben Objekten, darunter mehreren Kiosk-Läden und weiteren Geschäften in Frankfurt am Main.

Dabei stellten die Zollfahnder 600-800 Stangen Zigaretten, mehrere Luxusuhren sowie Bargeld in Höhe von rund 4.500,- Euro sicher. Ferner wurden mehrere Bankkonten des Hauptbeschuldigten eingefroren.

Ein 24- jähriger mutmaßlicher Rauschgiftkurier wurde bei der Lieferung von Betäubungsmitteln durch Polizei- und Zollkräfte im öffentlichen Raum überrascht. Das Rauschgift befand sich in einem Kurierfahrzeug, das in Rosbach vor der Höhe samt Inhalt sichergestellt werden konnte. Der Fluchtversuch des Kuriers wurde dabei durch die Einsatzkräfte vereitelt. Der 31-jährige Hauptverdächtige und ein 28-jähriger Begleiter wurden in einem Lokal in der Frankfurter Innenstadt vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung der vom Rauschgiftkurier genutzten Räumlichkeiten im Keller eines Mehrfamilienhauses wurden zudem erhebliche Mengen an Chemikalien, Folien, Streckmittel und sonstigen Verpackungsmaterialien sichergestellt, die mutmaßlich der Herstellung von Betäubungsmitteln dienen.

Ferner fanden die Zollfahnder fünf Kilogramm verkaufsfertiges Amfetamin sowie drei Liter hochgiftiges Amfetaminöl-Konzentrat auf, aus dem weitere zehn Kilogramm Amfetamin illegal hergestellt werden können.

Den Durchsuchungen und Festnahmen waren neben Rauschgiftermittlungen auch umfangreiche Finanzermittlungen unter der Sachleitung der Frankfurter Staatsanwaltschaft vorausgegangen.

Unterstützt wurden die Maßnahmen zusätzlich durch Kräfte der hessischen Bereitschaftspolizei Kassel und der Steuerfahndung Frankfurt.

"Durch die erfolgreiche Sicherstellung der großen Amfetaminmenge und dem Ausheben des Amfetamin-Labors konnte eine erhebliche Menge Rauschgift mit einem Straßenverkaufswert von über einer Million Euro vom illegalen Markt genommen werden", sagte die Leiterin des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main, Oberregierungsrätin Cosima Schmidt.

Zwei der vorläufig festgenommenen Personen wurden dem Haftrichter vorgeführt, die dritte Person wurde auf freien Fuß gesetzt.

