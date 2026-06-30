Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: "Wir sind der Zoll" im Ruhrgebiet: 3.000 Besucher trotz Rekordhitze

Spannende Einblicke und heiße Temperaturen: Ein rundum erfolgreicher Tag

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Duisburg / Essen (ots)

Ein voller Erfolg mit glühendem Einsatz: Rund 3.000 Bürgerinnen und Bürger besuchten am Samstag, den 27. Juni 2026, den Aktionstag "Wir sind der Zoll" im Ruhrgebiet in der Duisburger Innenstadt. Trotz hochsommerlicher Hitze ließen sich die Besucher das abwechslungsreiche Programm nicht entgehen und nutzten die Gelegenheit, die vielfältige Arbeit des Zolls hautnah kennenzuler-nen. Neben packenden Vorführungen der Zollhunde sowie der Spezialeinheit und Einblicken in die moderne Kriminalitätsbekämpfung, stand vor allem der direkte Austausch mit den Zöllnerinnen und Zöllnern im Vordergrund. Die Veranstaltung verlief aus organisatorischer und sicherheitsrelevanter Sicht reibungslos. Es gab keine Sicherheitsvorfälle, auch der Sanitätsdienst verzeichnete einen äußerst ruhigen Tag, trotz der extremen Temperaturen. "Wir sind begeistert von der großen Resonanz im Ruhrgebiet und freuen uns sehr, dass der enorme Einsatz unserer Beschäftigten so positives Feedback der Besucher erzeugt hat und wir den Zoll im Ruhrgebiet bürgernah zeigen konnten", resümiert Carolin Müller, Ständige Vertreterin der Leitung des Zollfahndungsamtes Essen. "Das trotz der Hitze so viele Menschen den Weg zu uns gefunden haben, zeigt das enorme Interesse an unserer Arbeit. Unser besonderer Dank gilt allen Einsatzkräften und Helfern für diesen erfolgreichen und sicheren Aktionstag", zieht Stephanie Imhof, Leiterin des Hautzollamtes Duisburg, eine durchweg positive Bilanz.

Zusatzinformation Karriere beim ZOLL:

Beim ZOLL erhalten die Nachwuchskräfte nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium mit einem anerkannten akademischen Abschluss, bzw. eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Tätigkeiten, die u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen. Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten. Für eine Einstellung zum 1. September 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2026 beim Hauptzollamt Duisburg (gehobener oder mittlerer Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner für das Studium und die Ausbildung beim Zoll: Hauptzollamt Duisburg Anja Turloff-Galetzki und Ivan Cule Telefon: 0203 6048-1531 E-Mail: presse.hza-duisburg@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik beim Zoll: Generalzolldirektion Direktion I Dienstort Münster Telefon: 0228/303-14364 E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

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