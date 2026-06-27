Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Veranstaltung "Wir sind der Zoll im Ruhrgebiet" wird vorzeitig beendet

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Duisburg / Essen / Ruhrgebiet (ots)

Die heutige Veranstaltung "Wir sind der Zoll im Ruhrgebiet" in der Duisburger Innenstadt muss leider aufgrund der anhaltenden Extremhitze vorzeitig beendet werden. Statt wie geplant bis 18:00 Uhr endet die Veranstaltung bereits gegen 15:00 Uhr. Die Gesundheit und Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher sowie der Mitwirkenden haben oberste Priorität. Vor diesem Hintergrund wurde die Entscheidung vorsorglich getroffen. Wir danken allen Gästen für ihr Verständnis und ihr großes Interesse.

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