Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Feiern mit der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau: "Tanzen, feiern, fröhlich sein ... in Louisendorf"

Bedburg-Hau (ots)

Unter dem Motto "Tanzen, feiern, fröhlich sein ... in Louisendorf bleibt keiner lange allein!" startet auch die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau in die fünfte Jahreszeit. Ansonsten Retten, Löschen, Bergen und Schützen sie an 365 Tagen und sind rund um die Uhr für Bedburg-Hau im Einsatz. Freiwillig.

Am Rosenmontag, 24.02.2020, lädt die Einheit Louisendorf ab 14:11 Uhr zum bunten Reigen in die ehemaligen Schule an der Hauptstraße, nahe dem Sportplatz, herzlich ein.

Die Wehrmänner und - frauen freuen sich auf zahlreiche närrische Gäste, denn für gute Stimmung und beste Bewirtung ist gesorgt. Jeder darf mitmachen solange und so gut er kann.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Pressesprecher

Michael Hendricks

Telefon: 02821 / 7 38 92 97

Fax: 02821 / 7 38 92 98

E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.de

www.feuerwehr-bedburg-hau.de

