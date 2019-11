Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Feuerwehr-Schutzkleidung und Helme für Paraguay: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau unterstützt Kinderhilfswerk ICH e.V.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bedburg-Hau/ Stadthagen (ots)

Mit ausrangierter Feuerwehr-Schutzkleidung und Helmen unterstützt jetzt die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau das Kinderhilfswerk ICH e.V. in Stadthagen. Die Schutzkleidung und die Helme wurden durch die Organisation gereinigt und machen sich im Dezember mit anderen Hilfsgütern auf den Weg nach Paraguay. Sie werden dort für örtliche Feuerwehren benötigt. Bereits im vergangenen Jahr unterstützte die Feuerwehr mit Materialien Parkranger bei der Waldbrandbekämpfung in El Salvador.

Für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau freuen sich besonders Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer und der Initiator der Sammelaktion Brandoberinspektor Tim Reimer von der Einheit Qualburg, über den ausdrücklichen Dank des Vorsitzenden des Hilfswerks Dieter F. Kindermann. Er war erstaunt, wie viele Spendengüter in Stadthagen entladen werden konnten. "Die Fotos von der Feuerwehrkleidung wurden bereits nach Paraguay gemailt und von Uwe Dillenberg, dem ständigen ehrenamtlichen Mitarbeiter des ICH e.V., kam bereits ein großes 'Hurra und Dankeschön', so Kindermann in einer Nachricht an die Feuerwehr.

"Wir als Feuerwehr Bedburg-Hau und als Feuerwehrmänner geben gerne Hilfe und Unterstützung. Feuerwehr überwindet Landesgrenzen und verbindet Brandschützer, auch über tausende von Kilometer", begründet Stefan Veldmeijer das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau.

Informationen zum Kinderhilfswerk und zur aktuellen Sammelaktion: https://www.ichev.de/eheleute-van-haren-und-feuerwehr-bedburg-hau-unterstuetzen-vielfaeltig/ https://m.facebook.com/kinderhilfswerk.ichev/

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Pressesprecher

Michael Hendricks

Telefon: 02821 / 7 38 92 97

Fax: 02821 / 7 38 92 98

E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.de

www.feuerwehr-bedburg-hau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell