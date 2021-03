Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Der 1. FC Köln sorgt gemeinsam mit der Feuerwehr Bergisch Gladbach für strahlende Kinderaugen nach einem Rettungsdiensteinsatz

Bergisch Gladbach (ots)

Der 9-jährige Noel Hoffmann aus Bergisch Gladbach erlitt vergangene Woche beim Spielen einen komplizierten Armbruch. Der hinzugezogene Rettungsdienst der Feuerwehr Bergisch Gladbach übernahm gemeinsam mit dem Notarzt die Erstversorgung des verunfallten Jungen. Bei dem Unfall trug Noel ein Trikot seines Herzensvereins, dem 1. FC Köln. Nun musste im Rahmen der notärztlichen Behandlung das Trikot vom Rettungsdienstpersonal leider zerschnitten werden. Das schmerzte den kleinen Noel - bis heute - besonders.

Von diesem Rettungsdiensteinsatz erfuhr nun der 1. FC Köln und ließ es sich nicht nehmen, Noel ein neues Trikot mit den Unterschriften des gesamten Teams samt Genesungswünschen zu stiften.

Dieses Trikot wurde heute von den an dem Einsatz beteiligten Mitarbeitern des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bergisch Gladbach und Notarzt Dr. Rafael Bockemühl an Noel übergeben. Unter einem Vorwand schauten Noel mit seinen Eltern und seinen Geschwistern bei der Rettungswache in Refrath vorbei und wurde von den Kolleginnen und Kollegen freudestrahlend empfangen.

Der Vater von Noel zeigte sich von der Arbeit des gesamten Rettungsteam immer noch tief beeindruckt: "Die Mitarbeiter haben in dieser schlimmen Situation unglaubliches geleistet. Sie haben Noel und auch uns als Eltern schnell viele Ängste genommen. Das professionelle Handeln wurde mit kindgerechter Ansprache und hoher Empathie unterstützt. Wir haben uns zu jeder Zeit bestmöglich versorgt gefühlt. Das Team hat einen ganz tollen Job gemacht."

Noel zeigte sich mit seinem neuen FC-Trikot überglücklich und strahlte mit "seinen Rettern" um die Wette. Der Dank gilt dem 1. FC Köln, der mit diesem besonderen Geschenk für Noel auf die Feuerwehr Bergisch Gladbach zugekommen ist.

