FW-DT: PKW Brand in Ortschaft

Detmold (ots) - Am heutigen Morgen um 09:15 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einer Gasausströmung in einem Gebäude an der Adenauerstraße gerufen. Bei Renovierungsarbeiten war im Kellergeschoss eines Wohnhauses eine Gasleitung beschädigt worden. Die Einheiten Hauptamtlich, Mitte, Nord sowie eine ABC-Einheit und der Rettungsdienst rückten daraufhin aus. Der Meldende nahm die Einsatzkräfte vor Ort in Empfang und ...

