Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Schwerer Verkehrsunfall auf der Schälkstraße

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Um 22:58 Uhr des gestrigen Abends wurde der Feuerwehr Iserlohn ein Verkehrsunfall auf der Schälkstraße Richtung Grürmannsheide gemeldet. Die Anrufer meldeten eine eingeklemmte Person im Fahrzeug. Bei Eintreffen des Rüstzuges konnte ein PKW aufgefunden werden, welcher aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Waldbereich zum Stehen gekommen ist. Aufgrund der starken Beschädigungen des PKW musste der Fahrer mit schwerem technischen Gerät vom Rüstwagen aus seinem Fahrzeug befreit werden. Es wurde sofort das Dach entfernt und der Fahrer so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug befreit, da für die Verletzungen des Fahrers ein sofortiger Transport in ein Krankenhaus notwendig war. Noch während der Rettung des Fahrers wurde ein nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber zum Krankenhaus alarmiert um den Fahrer direkt in ein Spezialkrankenhaus fliegen zu können. Noch vor der Abfahrt von der Einsatzstelle wurde der Zustand des 31 Jährigen Fahrers schlechter und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus, sodass der Rettungshubschrauber nicht mehr zum Einsatz kam. Da zu Beginn des Einsatzes noch unklar war, ob noch weitere Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren, wurde der naheliegende Bereich von der Freiwilligen Feuerwehr mit Hilfe einer Wärmebildkamera und Handlampen abgesucht. Dieser Verdacht blieb zum Glück unbestätigt. Zwei an der Einsatzstelle befindliche Ersthelfer wurden rettungsdienstlich versorgt. Die Berufsfeuerwehr war zusammen mit der Löschgruppe Oestrich und dem Rettungsdienst mit insgesamt etwa 25 Kräften im Einsatz. Die Schälkstraße war mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Unfalls und sucht noch Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann dies unter 02371/9199-0 der Polizei melden.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell