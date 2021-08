Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brennende Ballenpresse

Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn in die Kornblumenstraße nach Sümmern alarmiert. Dort ist auf einem frisch gemähten Feld eine Strohballenpresse in Brand geraten. Schon auf der Anfahrt konnte die Berufsfeuerwehr die Rauchwolke sehen und hat vorsorglich weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachalarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Ballenpresse in Vollbrand und auch Teile des Feldes waren schon in Brand geraten. Es wurden direkt 4 C-Rohre vorgenommen um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Im Anschluss wurden Nachlöscharbeiten mit Schaum durchgeführt um restliche Glutnester unter Kontrolle zu bringen. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr, der Löschgruppe Sümmern und der Löschgruppe Leckingsen. Die mitalarmierte Wasserversorgungskomponente Süd brauchte nicht mehr zur Einsatzstelle nachrücken. Der Einsatz konnte nach etwa 90 min beendet werden. Die Kornblumenstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

