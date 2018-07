BPOLI-WEIL: Haftbefehl vollstreckt

Schliengen (ots) - Einen 31-jährigen gambischen Staatsangehörigen haben Beamte der Bundespolizei am Mittwochvormittag in einem Intercityexpress von Basel auf der Fahrt nach Freiburg, kurz vor Schliengen überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft in Osnabrück vorliegt. Wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz wurde der 31-Jährige zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt, die er bislang nicht bezahlt hat. Der Westafrikaner, der mittlerweile einen festen Aufenthalt in Frankreich hat, konnte die ausstehende Summe vor Ort bezahlen und damit die 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

