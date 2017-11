BPOLI-KA: Wechselseitige Körperverletzung im Intercity-Express

Karlsruhe (ots) - Gestern Abend gegen 21.45 Uhr gerieten zwei Personengruppen in einem Intercity-Express, auf der Fahrt von Hamburg nach Basel, zunächst in einen verbalen Streit und anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung.

Drei Männer im Alter von 16, 19 und 20 Jahren sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand durch Provokationen mit einer anderen Männergruppe in Streit geraten sein. Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung solle es dann zu körperlichen Übergriffen auf die 20, 21 und 35 Jahre alten Männer gekommen sein, die sich wiederum gewehrt haben. Im weiteren Verlauf sollen die Beteiligten Flaschen und Gegenstände in dem Bordbistro geworfen haben.

Im Hauptbahnhof Karlsruhe wurde die Bundespolizei verständigt. Die vermeintlich Geschädigten warteten bereits am Bahnsteig auf die Bundespolizisten. Einer der Männer erlitt durch die Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde sowie eine Schnittverletzung an der Hand und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Beschuldigten, die in der Schweiz wohnhaft sind, wurden im Zug festgestellt und auf die Dienststelle im Hauptbahnhof Karlsruhe verbracht.

Durch den Vorfall erhielt der Zug eine Verspätung von 25 Minuten.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen auf freien Fuß gesetzt. Der genaue Hergang des Geschehens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

