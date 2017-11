BPOLI-KA: 18-Jährige mit zwei Promille in Schutzgewahrsam genommen

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen wurde eine junge Frau durch die Bundespolizei in Schutzgewahrsam genommen.

Die 18-Jährige wurde in einem Zug in der Abstellanlage am Karlsruhe Hauptbahnhof festgestellt. Da sie sich nicht äußern konnte und orientierungslos war, wurde sie durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen.

Auf der Dienststelle konnte die Identität, der aus dem Raum Bruchsal stammenden Frau ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Nach Verständigung der Angehörigen wurde sie von ihrer Schwester auf der Dienststelle abgeholt.

