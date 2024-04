Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung am Ditzinger Bahnhof

Ditzingen (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (23.04.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter am Ditzinger Bahnhof. Die beiden Personen trafen am gestrigen Tag gegen 16:40 Uhr zunächst am Bahnsteig 4/5 aufeinander, wobei der Unbekannte plötzlich und aus bisher noch nicht abschließend geklärten Gründen den 16 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen mit Schlägen in den Bauch und das Gesicht attackiert und hierbei leicht verletzt haben soll. Im Anschluss kam es laut Zeugenaussagen zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen, bei welcher der Unbekannte den Jugendlichen auch in Richtung der Gleise gestoßen haben soll. Anschließend flüchtete der Täter, bei welchem es sich um einen circa 170 cm großen und 16-17 Jahre alten Jugendlichen mit Boxerschnittfrisur handeln soll, mit einer Bahn in Richtung Stuttgart. Zur Tatzeit trug der Unbekannte laut aktuellen Informationen eine helle Jacke, und eine Cargohose mit vielen Taschen. Alarmierte Einsatz- und Rettungskräfte konnten den verletzten 16-Jährigen noch vor Ort antreffen und medizinisch versorgen, eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

