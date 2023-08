Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 22-Jährige sexuell Belästigt

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen 44-Jährigen ist es am gestrigen Donnerstagabend (03.08.2023) gegen 20:05 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Am gestrigen Abend fuhr eine 22 Jahre alte Reisende zunächst mit einem aus Böblingen kommenden Regionalzug in Richtung Hauptbahnhof Stuttgart. Bei der Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof soll dann ein 44 Jahre alter irakischer Staatsangehöriger nah an die an der Tür wartende junge Frau herangetreten sein und diese am Gesäß berührt haben. Der Täter flüchtete wohl beim Öffnen der Türen nachdem die Geschädigten diesen lautstark auf sein Verhalten hingewiesen und andere Reisende um Hilfe gebeten hatte. Kurze Zeit später erkannte die 22-Jährige den Täter jedoch auf Höhe des Bahnsteigs 1 wieder und sprach Mitarbeitende der DB-Sicherheit auf den Vorfall an. Von den Mitarbeitenden alarmierte Einsatzkräfte trafen den im Landkreis Oberallgäu wohnhaften Mann noch vor Ort an und verbrachten ihn auf die Dienststelle. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

