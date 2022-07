Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Böblingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen ist es am vergangenen Samstagmorgen (02.07.2022) am Haltepunkt Goldberg und in einer S-Bahn der Linie S1 gekommen. Gegen 05:30 Uhr waren die fünf Personen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren bisherigen Erkenntnissen zufolge am Stuttgarter Hauptbahnhof bereits verbal aneinandergeraten. Auf der Fahrt mit der S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg soll sich die verbale Streitigkeit zwischen den beiden amerikanischen und dem deutschen, serbischen und afghanischen Staatsangehörigen fortgesetzt haben. Beim Ausstieg der Gruppe am Haltepunkt in Goldberg eskalierte die Situation offenbar schließlich und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den fünf jungen Männern. Mehrere Polizeistreifen konnten die Beschuldigten, welche sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zuzogen, noch am Bahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Vorfall wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung.

