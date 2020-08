Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: E-Roller beschädigt

Stuttgart (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen (16.08.2020) gegen 04:10 Uhr einen Mietroller den Treppenabgang am Stuttgarter Nordbahnhof heruntergeworfen und beschädigt.

Gegen Mitternacht waren nach bisherigen Erkenntnissen zunächst mehrere Personen vermutlich über den Brünner Steg auf den Bahnsteig des Nordbahnhofs gefahren und stellten den Elektroroller anschließend dort ab. Als nach Ankunft einer S-Bahn gegen 04:10 Uhr eine weitere Personengruppe auf den Roller aufmerksam wurde, nahm einer der Unbekannten den E-Roller an sich und fuhr ihn Richtung Treppenabgang. In den Morgenstunden meldeten sodann Mitarbeiter der Deutschen Bahn der Bundespolizei das auf den Treppenstufen liegende und beschädigte Elektrofahrzeug. Der durch den Vorfall entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Insbesondere die Videosequenzen am Bahnsteig sowie in der tatrelevanten S-Bahn sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die wegen des Verdachts der Sachbeschädigung geführt werden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

