Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zivilfahnder nehmen zwei gesuchte Männer fest

Ulm (ots)

Zivile Fahndungsbeamte der Bundespolizei haben am gestrigen Dienstag (07.07.2020) gleich zwei gesuchte Männer im Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Gegen 08:20 Uhr kontrollierten die Polizisten zunächst einen 23-jährigen Mann am Haupteingang des Ulmer Hauptbahnhofs. Es stellte sich hierbei heraus, dass der syrische Staatsangehörige durch die Staatsanwaltschaft Ulm wegen des Verdachts der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Nachmittags gegen 15:40 Uhr stellten die Zivilfahnder an der gleichen Stelle im Hauptbahnhof die Identität eines 21-jährigen Mannes fest. Die Überprüfung ergab, dass gegen den pakistanischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Erlangen wegen des unerlaubten Aufenthalts vorlag. Die Zivilbeamten führten die beiden jungen Männer noch am selben Tag jeweils einem Haftrichter vor, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Bundespolizisten verbrachten sie anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell